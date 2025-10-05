Sahile giden vatandaşlar dehşete düştü! Sakarya'da korkunç ölüm!

Karasu ilçesine bağlı sahilde çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmalarda cesedin 27 yaşındaki Yunus Tufan olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Denizköy Mahallesi’nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde yerde çıplak halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan inceleme neticesinde cesedin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Yunus Tufan’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.