Türkiye ve Afrika arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

NELER KONUŞULDU?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, Güney Afrika'ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

https://x.com/iletisim/status/1978461741911576694