TGRT Haber
Hava Durumu
16°
Ekonomi
Bakan Yumaklı'dan küresel açlığa vurgu: Dünyanın yüzde 9'u kronik açlık çekiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen, "Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı"nda konuştu. Bakan Yumaklı, Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 9'undan fazlasının kronik açlıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı'dan küresel açlığa vurgu: Dünyanın yüzde 9'u kronik açlık çekiyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugünün dünyasında , salgın hastalıklar, ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların, gıda güvenliğini ulusal sınırları aşan, ülkelerin ortak sorumluluğunu gerektiren bir sorun haline getirdiğini belirtti. Bakan Yumaklı, Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen, "Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Konferansı"nda konuştu.

Bugün 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'nun sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimde sorun yaşadığına dikkati çeken Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 9'undan fazlasının kronik açlıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı'dan küresel açlığa vurgu: Dünyanın yüzde 9'u kronik açlık çekiyor

İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirindeki kırılmaların gıda fiyatlarını artırdığını ve arz güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Öte yandan örneğinde, insanlığın uluslararası hukukta suç sayılan bir durum olan açlığın “silah olarak kullanılmasına” tanıklık ettiğini söyleyen Yumaklı, dünya düzeninin gıda hakkının bu en ağır ihlaline karşı jeopolitik sebeplerle tepkisiz kaldığını vurguladı.

Filistin halkının, topraklarının işgal edilmesi, doğal su kaynaklarının tahribi, bölgede biyoçeşitliliği sağlayan bazı türlere el konulması gibi sebeplerden dolayı her geçen gün gıda güvenliği ve suya erişim konularında daha büyük zorluklarla karşılaştığına işaret eden Yumaklı, "Filistin örneği, uluslararası hukukun nasıl ihlal edildiğini, herkesin erişime ihtiyaç duyduğu gıdadan halkların nasıl yoksun bırakıldığını gözler önüne sermiştir." dedi.

Bakan Yumaklı'dan küresel açlığa vurgu: Dünyanın yüzde 9'u kronik açlık çekiyor

TAHIL KORİDORUNUN ÖNEMİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bölgesel çatışmaların temel gıda maddelerinin küresel tedarikini nasıl tehlikeye atabileceğini gösterdiğine işaret eden Yumaklı, Türkiye’nin öncülüğünde hayata geçirilen ""nun bu alanda küresel dayanışmanın gereğini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, Temmuz 2022'de İstanbul’da imzalanan mutabakatla başlayan girişimin Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını mümkün kıldığını, Mayıs 2023'e kadar uzatmalarla devam eden koridorun bu dönemde küresel gıda arz güvenliği açısından kritik rol oynadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Tahıl Koridoru'nun oluşturulması hem de insani ve ekonomik boyutlarıyla işletilmesi için yoğun diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Yumaklı, "Tahıl Koridoru, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve küresel gıda güvenliği açısından oynadığı stratejik rolün en somut göstergesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan küresel açlığa vurgu: Dünyanın yüzde 9'u kronik açlık çekiyor

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ZORUNLULUĞU

Yumaklı, tüm bu küresel zorlukların, gıda güvenliğinin yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda geleceğe yönelik dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Gıda sistemlerinin dönüşümünün ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu, ülkelerin ortak vizyon ve işbirliğiyle yeni üretim ve tüketim modellerinin hayata geçirilmesinin küresel öncelik olması gerektiğini kaydeden Yumaklı, "Küresel ölçekte gıda güvenliği, artık ulusal sınırların ötesinde ortak sorumluluktur." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, konferansın odağındaki Kuşak ve Yol Girişimi'nin, ülkelerin bu sorumluluğu paylaşabileceği ve ortak çözümler üretebileceği platformlardan biri olduğuna işaret ederek, "Kuşak ve Yol, yalnızca ticaretin ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesine değil, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve gümrüklerde iş birliğine dayalı şeffaf bir küresel sistemin geliştirilmesine de hizmet edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

