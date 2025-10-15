Tıra arkadan çarpan otomobil pestil gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada; F.K. idaresindeki hafif ticari araç aynı yönde S.S. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 yaralıyı ise çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.