Cinayet şüphesi uyandıran olay! Polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde 20 yaşlarındaki genç arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu genç, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 20 yaşlarındaki gencin saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayı gören arkadaşları ise polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis ekipleri olayın görgü tanıklarını bulmak için çalışma başlattılar.