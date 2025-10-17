Menü Kapat
18°
Editor
 Ali Osman Polat

Van’da kurdu zincire bağlayan şahsa 81 bin TL ceza kesildi!

Muradiye’de kurdu zincirle bağlayan şahsa jandarma baskını; kurt kurtarıldı, eziyet eden zanlıya ağır para cezası.

Van’da kurdu zincire bağlayan şahsa 81 bin TL ceza kesildi!
IHA
17.10.2025
17.10.2025
’ın Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi’nde, bir kurdun tasma ve zincirle bağlandığına dair sosyal medya görüntüleri üzerine, 17 Ekim 2025’te, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.

Van’da kurdu zincire bağlayan şahsa 81 bin TL ceza kesildi!

KURT KURTARILDI

Jandarma ekipleri, bağlı halde tutulan kurdu kurtararak ve Milli Parklar Erciş Şefliği’ne teslim etti. Hayvanın tedavi ve bakımı devam ediyor.

Van’da kurdu zincire bağlayan şahsa 81 bin TL ceza kesildi!

Kurda eziyet eden şahsa, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılıktan 81 bin 355 TL idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

