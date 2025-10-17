Van’da kurdu zincire bağlayan şahsa 81 bin TL ceza kesildi!

Van’ın Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi’nde, bir kurdun tasma ve zincirle bağlandığına dair sosyal medya görüntüleri üzerine, 17 Ekim 2025’te, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.

KURT KURTARILDI

Jandarma ekipleri, bağlı halde tutulan kurdu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şefliği’ne teslim etti. Hayvanın tedavi ve bakımı devam ediyor.

Kurda eziyet eden şahsa, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılıktan 81 bin 355 TL idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.