Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

Federal savcılar, Prince Holding Group’un başkanı Chen Zhi (Vincent) hakkında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme, mağdur tazminatlarına kaynak sağlamak üzere 127.271 Bitcoin’e el koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 16:50

ABD federal savcıları, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un yönetim kurulu başkanı Chen Zhi (diğer adıyla Vincent) hakkında uluslararası çapta bir kripto dolandırıcılığı ağı işlettiği iddiasıyla dava açtı. İddianameye göre Chen ve şebekesi “elektronik dolandırıcılık” ve “” suçları için komplo kurdu.

Yetkililer, davaya konu varlıkların değerinin 14 milyar doları aştığını ve mahkemenin mağdurların tazmin edilmesi amacıyla 127.271 Bitcoin’e (dava sürecindeki değere bağlı olarak dalgalanabilecek) el koyduğunu açıkladı.

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

NASIL ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLİYOR: “PİG-BUTCHERİNG” VE BÜYÜK HACİMLER

Savcılara göre ağ, çoğunlukla “pig-butchering” diye adlandırılan yöntemlerle kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına çekti. İddianamede, grubun milyarlarca doları akladığı; bu paranın lüks yatlar, özel jetler, sanat eserleri (örneğin bir Picasso tablosu) ve diğer gösterişli harcamalar için kullanıldığı öne sürülüyor. Hatta iddialara göre Chen, bir dönemde “günde 30 milyon dolar” gelir elde ettiklerini övünerek söylemiş.

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

ZORLA ÇALIŞTIRMA KAMPLARI: İNSAN HAKLARI İDDİALARI

İddianame, Prince’in Kamboçya’da en az 10 kamp kurduğunu ve buralarda çoğu sahte iş ilanlarıyla kandırılmış göçmen işçilerin zorla tutulduğunu belirtiyor. Bu “kamplar”ın yüksek duvarlar, dikenli teller ve binlerce sahte hesabı yöneten telefonlarla dolu çağrı merkezleriyle donatıldığı, bazen işçilere şiddet uygulandığı hatta bazı vakalarda ağır dövülmeler yaşandığı ifade ediliyor. Chen’in en az bir şiddet olayını doğrudan onayladığı, yalnızca “ölümüne dövülmemesi” yönünde uyarı yaptığı iddiası da iddianamede yer alıyor.

Birleşmiş Milletler’in tahminine göre, Kamboçya’da yaklaşık 100 bin kişi çevrimiçi dolandırıcılıklarda zorla çalıştırılıyor; Myanmar’da 120 bin, Tayland, Laos ve Filipinler’de de on binlerce kişi benzer koşullarda olduğu belirtiliyor.

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

ULUSLARARASI KOORDİNASYON VE YAPTIRIMLAR

ABD ve İngiltere yetkilileri koordineli adımlar atarken, ABD Hazine Bakanlığı Prince Holding Group’u “uluslararası organize suç örgütü” ilan etti. Washington’un iddialarına göre Chen hâlâ firari durumda; suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilecek.

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

MALİ AKLAMA ZİNCİRİ VE KAMUFLAJ ŞİRKETLER

Savcılığın iddiasına göre elde edilen paralar Prince’in farklı şirketleri ve paravan firmaları üzerinden aklanmış. Bir kısmı lüks tüketim ve gayrimenkul yatırımlarına gitmiş; diğer kısmı ise şirketler arası işlemlerle izlerinin kaybettirildiği belirtiliyor. Bir mağdurun kripto üzerinden 400 bin dolar kaybettiği örneği, zararın büyüklüğünü somutlaştırıyor.

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

SİYASETLE İÇ İÇE: ETKİLİ BAĞLANTILAR İDDİASI

Chen’in Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve eski lider Hun Sen’in danışmanlarından biri olarak görev yaptığı; ayrıca 'neak oknha' unvanına sahip olduğu hatırlatılıyor. Uzmanlar, böyle siyasi yakınlıkların bölgedeki dolandırıcılık ekonomisinin uzun süre korunaklı kalmasına zemin hazırladığını söylüyor. Harvard Asya Merkezi’nden ulusötesi suç uzmanı Jacob Daniel Sims’in değerlendirmesine göre bu tür adımlar dolandırıcılık ekonomisinin hemen bitmesini sağlamaz ama faaliyetlerin “oksijenini keser” ve güçlü bir mesaj gönderir.

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

SÜREÇ VE MAĞDUR TAZMİNATI

Savcılara göre el konulan 127.271 Bitcoin, mahkeme kararına göre mağdur tazminatları için kullanılacak. Ancak bu varlıkların dava süresince piyasa dalgalanmalarına açık olduğu ve nihai tazminat tutarının buna göre değişebileceği not ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın
Vatandaş isyan etti! 22 kilo fiyatına içi boş kumpir: Fiyatı gören şaka sandı
ETİKETLER
#kara para aklama
#Kripto Dolandırıcılığı
#Pig Butchering
#Zorla Çalışma Kampları
#Insan Hakları Ihlalleri
#Prince Holding Group
#Chen Zhi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.