ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

ABD federal savcıları, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un yönetim kurulu başkanı Chen Zhi (diğer adıyla Vincent) hakkında uluslararası çapta bir kripto dolandırıcılığı ağı işlettiği iddiasıyla dava açtı. İddianameye göre Chen ve şebekesi “elektronik dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçları için komplo kurdu.

Yetkililer, davaya konu varlıkların değerinin 14 milyar doları aştığını ve mahkemenin mağdurların tazmin edilmesi amacıyla 127.271 Bitcoin’e (dava sürecindeki değere bağlı olarak dalgalanabilecek) el koyduğunu açıkladı.

NASIL ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLİYOR: “PİG-BUTCHERİNG” VE BÜYÜK HACİMLER

Savcılara göre ağ, çoğunlukla “pig-butchering” diye adlandırılan yöntemlerle kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına çekti. İddianamede, grubun milyarlarca doları akladığı; bu paranın lüks yatlar, özel jetler, sanat eserleri (örneğin bir Picasso tablosu) ve diğer gösterişli harcamalar için kullanıldığı öne sürülüyor. Hatta iddialara göre Chen, bir dönemde “günde 30 milyon dolar” gelir elde ettiklerini övünerek söylemiş.

ZORLA ÇALIŞTIRMA KAMPLARI: İNSAN HAKLARI İDDİALARI

İddianame, Prince’in Kamboçya’da en az 10 kamp kurduğunu ve buralarda çoğu sahte iş ilanlarıyla kandırılmış göçmen işçilerin zorla tutulduğunu belirtiyor. Bu “kamplar”ın yüksek duvarlar, dikenli teller ve binlerce sahte hesabı yöneten telefonlarla dolu çağrı merkezleriyle donatıldığı, bazen işçilere şiddet uygulandığı hatta bazı vakalarda ağır dövülmeler yaşandığı ifade ediliyor. Chen’in en az bir şiddet olayını doğrudan onayladığı, yalnızca “ölümüne dövülmemesi” yönünde uyarı yaptığı iddiası da iddianamede yer alıyor.

Birleşmiş Milletler’in tahminine göre, Kamboçya’da yaklaşık 100 bin kişi çevrimiçi dolandırıcılıklarda zorla çalıştırılıyor; Myanmar’da 120 bin, Tayland, Laos ve Filipinler’de de on binlerce kişi benzer koşullarda olduğu belirtiliyor.

ULUSLARARASI KOORDİNASYON VE YAPTIRIMLAR

ABD ve İngiltere yetkilileri koordineli adımlar atarken, ABD Hazine Bakanlığı Prince Holding Group’u “uluslararası organize suç örgütü” ilan etti. Washington’un iddialarına göre Chen hâlâ firari durumda; suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilecek.

MALİ AKLAMA ZİNCİRİ VE KAMUFLAJ ŞİRKETLER

Savcılığın iddiasına göre elde edilen paralar Prince’in farklı şirketleri ve paravan firmaları üzerinden aklanmış. Bir kısmı lüks tüketim ve gayrimenkul yatırımlarına gitmiş; diğer kısmı ise şirketler arası işlemlerle izlerinin kaybettirildiği belirtiliyor. Bir mağdurun kripto üzerinden 400 bin dolar kaybettiği örneği, zararın büyüklüğünü somutlaştırıyor.

SİYASETLE İÇ İÇE: ETKİLİ BAĞLANTILAR İDDİASI

Chen’in Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve eski lider Hun Sen’in danışmanlarından biri olarak görev yaptığı; ayrıca 'neak oknha' unvanına sahip olduğu hatırlatılıyor. Uzmanlar, böyle siyasi yakınlıkların bölgedeki dolandırıcılık ekonomisinin uzun süre korunaklı kalmasına zemin hazırladığını söylüyor. Harvard Asya Merkezi’nden ulusötesi suç uzmanı Jacob Daniel Sims’in değerlendirmesine göre bu tür adımlar dolandırıcılık ekonomisinin hemen bitmesini sağlamaz ama faaliyetlerin “oksijenini keser” ve güçlü bir mesaj gönderir.

SÜREÇ VE MAĞDUR TAZMİNATI

Savcılara göre el konulan 127.271 Bitcoin, mahkeme kararına göre mağdur tazminatları için kullanılacak. Ancak bu varlıkların dava süresince piyasa dalgalanmalarına açık olduğu ve nihai tazminat tutarının buna göre değişebileceği not ediliyor.