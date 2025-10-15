Yüz binlerce TL'yi kendi elleriyle teslim edecekti... Yaşlı kadını, banka çalışanının dikkati kurtardı

Burdur'da dolandırıcılar, 71 yaşındaki Sevim A.'yı gözüne kestirdi. Sabah saatlerinde yaşlı kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına banka hesabındaki paralarının tehlikede olduğunu söyleyen dolandırıcılar, Sevim A.'dan hesabındaki parayı çekerek kendilerine teslim etmelerini istedi.

BANKA ÇALIŞANININ DİKKATİ KURTARDI

Büyük bir panikle hemen bankaya giden Sevim A., yaklaşık 650 bin lirasının çekmek istedi. Tam bu sırada esnada banka çalışanları, yaşlı kadının telaşlı halinden şüphelenerek işlemi durdurdu. Banka çalışanları tarafından yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından Sevim A., polis merkezine götürüldü.

YAŞADIKLARINI POLİSLERE ANLATTI

Olayı polis ekiplerine anlatan Sevim A., "Telefonda bana hesabımdan dolandırıcıların para aldığını söylediler. Kendisini polis olarak tanıttı ve "senin hesabındaki paraları çekmişler" dedi" ifadelerini kullandı.