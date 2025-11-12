Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İhracat ve ihracat birim değer endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini paylaştı. Açıklanan rapora göre ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu (), Eylül ayı Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

TÜİK açıkladı: İhracat ve ihracat birim değer endeksi yükseldi

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3 AZALDI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

TÜİK açıkladı: İhracat ve ihracat birim değer endeksi yükseldi

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,7 ARTTI

birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 arttı.

TÜİK açıkladı: İhracat ve ihracat birim değer endeksi yükseldi

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,9 ARTTI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

TÜİK açıkladı: İhracat ve ihracat birim değer endeksi yükseldi

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 152,2 iken 2025 Eylül ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 140,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 151,8 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 141,6 oldu.

TÜİK açıkladı: İhracat ve ihracat birim değer endeksi yükseldi

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 113,9 iken 2025 Eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 120,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 113,7 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 3,7 oranında artarak 117,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI EYLÜL AYINDA 89,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Eylül ayında 85,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,6 puan artarak, 2025 yılı Eylül ayında 89,4 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor
Dev bankadan kritik altın tahmini! 2026 için rekor rakam verdi
ETİKETLER
#tüik
#ihracat
#ithalat
#endeks
#dış ticaret
#Ekonomi Verileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.