Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor

Rekor denemelerinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları son iki haftadır yeniden yükseliş ivmesinde. ABD'de hükümetin kapanması yatırımcıları riskli planlara yöneltirken uzun vadeli endişeler yeniden güvenli liman ihtiyacını destekliyor. Tüm bunların sonucunda altın fiyatları 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

12.11.2025
12.11.2025
saat ikonu 10:04

iki haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor. ABD hükümeti kapanma anlaşması, akışlarını azaltıyor, ancak uzun vadeli mali endişeler ve jeopolitik riskler altın alımını destekliyor.

Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor

Altın fiyatları ons başına 4 bin 100 dolara doğru geriledi, ancak yatırımcıların ABD hükümetinin kapanmasının yaklaşan sonuna karşı 'in yaklaşan faiz indirimine yönelik artan beklentilerini değerlendirmesiyle iki haftadan uzun süredir devam eden zirveye yakın kaldı.

Özel veriler, ABD şirketlerinin 25 Ekim'de sona eren dört haftada haftada ortalama 11 bin 250 kişiyi işten çıkardığını gösterdi. Bu durum, işgücü piyasasındaki devam eden zayıflığı vurgulayarak daha fazla beklentilerini destekliyor.

Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor

1979'DAN BERİ EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Yatırımcılar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, ABD hükümetinin şimdiye kadarki en uzun kapanmasını sona erdirmek için harekete geçmesiyle birlikte bir dizi resmi veri bekliyor. Senatonun geçici bir fonlama önlemini onaylamasının ardından birkaç gün içinde beklenen yeniden başlatma, ekonomik belirsizliği bir miktar hafifletebilir ve güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltabilir. Altın, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 4 bin 129 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 103 dolar, en yüksek de 4 bin 145 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 108 dolardan işlem geçiyor.

Altın fiyatları için 46 yıl sonra bir ilk! Yatırımcı Fed sinyalini bekliyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 5 bin 605 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 573 lira, en yüksek de 5 bin 630 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 578 liradan alıcı buluyor.

