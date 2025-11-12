Dev bankadan kritik altın tahmini! 2026 için rekor rakam verdi

JP Morgan Private Bank’a göre, altının önümüzdeki yıl ons başına 5.000 doların üzerine çıkması bekleniyor . Bu yükselişin başlıca nedeni, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımları. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, verdiği bir röportajda, fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200 ila 5.300 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu, metalin şu anda işlem gördüğü seviyeden yüzde 25’ten fazla daha yüksek olacak.

