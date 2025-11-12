Menü Kapat
Dev bankadan kritik altın tahmini! 2026 için rekor rakam verdi

Kasım 12, 2025 08:51
1
JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank'a göre altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi büyük ölçüde gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü merkez bankaları talebiyle önümüzdeki yıl ons başına 5000 dolardan daha yüksek olabilir.
 

2
altın

JP Morgan Private Bank’a göre, altının önümüzdeki yıl ons başına 5.000 doların üzerine çıkması bekleniyor . Bu yükselişin başlıca nedeni, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımları. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, verdiği bir röportajda, fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200 ila 5.300 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu, metalin şu anda işlem gördüğü seviyeden yüzde 25’ten fazla daha yüksek olacak.
 

3
altın

Bloomberg'in haberine göre Merkez bankalarından yapılan alımlar, politika yapıcıların bir değer saklama ve varlık çeşitlendirme arayışında olduğu son birkaç yıldır külçe altının sert yükselişinde kilit bir itici güç oldu.

4
altın fiyatları

Fiyatlar, Ekim ayında 4.380 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştıktan sonra son haftalarda geriledi. Değerli metal bu yıl hala yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.

5
jp morgan

Wolf, özellikle gelişmekte olan piyasalarda birçok merkez bankası için “döviz rezervlerinin bir parçası olarak altının genel bir yüzde olarak hala nispeten düşük” olduğunu söyledi. Fiyatlardaki artışlar nedeniyle alım hızının yavaşlayabileceğini belirterek, “Alımların hala arttığını görüyoruz.
 

6
MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVİ YAPIYOR

MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVİ YAPIYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları ylül ayına kadar olan dönemde rezervlerine 634 ton külçe altın ekledi. Bu, son üç yılın aynı dönemine kıyasla düşük olsa da, 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerindeydi. 

7
Dünya Altın Konseyi

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı için yıllık alımların 750 ila 900 ton aralığında olacağını tahmin ediyor. Bu alımlara büyük ölçüde, ABD merkezli finans piyasalarına daha az bağımlı bir dünya inşa etme hedefiyle hareket eden Çin öncülük etti. 

8
ALTIN FİYATLARI

Polonya, Türkiye ve Kazakistan da altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Birçok banka güvenli liman varlığına ilişkin görünüm konusunda olumlu kalmaya devam ediyor; Goldman Sachs Group Inc. altının 2026’nın son çeyreğinde 4.900 dolara ulaşmasını bekliyor.

9

