Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emeklileri üzecek haber! İsa Karakaş, Ankara'dan çok özel kulis bilgisi paylaştı

Kasım 12, 2025 09:11
1
maaş zammı

2026 yılında gelecek olan maaş zammı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan ve emekli tüm maaşlara gelecek zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur'lu, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin son artışı Temmuz 2025'te %16,67 ile gerçekleşti.
 

2
isa karakaş

Yeni yılda yapılacak zam oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ve aralık enflasyon verilerinde. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, zam beleyen herkes için kritik uyarılarda bulundu ve en çok merak edilen sorulara cevap verdi.
 

3
memur maaşı

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

"Yasal zorunluluk net: Maaşlar, önceki altı ayın TÜFE ortalamasına göre güncellenecek. Hem emeklilerin kendileri için hem de ölen emeklilerin hak sahipleri için" diyen Karakaş, hükûmetin yasal oranlar dışında ilave bir "iyileştirme" paketi; yani seyyanen zam veya refah payı verme ihtimalinin çok merak edildiğinden bahsetti. 
 

4
İSA KARAKAŞ

"Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Merkez Bankası, son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etti. Dezenflasyon süreci yine hedeflerden saptı. Emekliler için de bu rakamlarla birlikte zam oranı beklentisi arttı" diyen Karakaş, "Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekimle bu oran %10,25'e çıktı. Son iki ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %10,25 yükselecek" diyerek maaşlara gelecek zam oranı hakkında bilgi verdi.
 

5
REFAH PAYI EMEKLİ MAAŞI

Bir hesaplamayla konuyu açıklayan Karakaş;

"Örnekler:
En düşük maaş (16.881 TL): Yeni hali ~18.611 TL.

19.670 TL maaşlı emekli: En az 21.686 TL'ye sıçrıyor.

23.400 TL maaşlı: 25.799 TL'yi garantiliyor" dedi. Ankara'dan aldığı kulis bilgisine de yer veren Karakaş, "Refah payı olmadan bile kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok" diyerek emeklileri üzecek haberi verdi.
 

6
Ekim ayı enflasyonu

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam hesabının yukarı yönlü olarak değiştiğini belirten Karakaş, Merkez Bankası'nın da enflasyonda vites yükselttiğini hatırlattı.
 

7
KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Karakaş, "Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir. 'İyileştirme var mı?' diye merak eden okurlarımıza: Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince şu anda bu açıdan iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim" dedi.

8

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.