Emeklileri üzecek haber! İsa Karakaş, Ankara'dan çok özel kulis bilgisi paylaştı

"Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Merkez Bankası, son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etti. Dezenflasyon süreci yine hedeflerden saptı. Emekliler için de bu rakamlarla birlikte zam oranı beklentisi arttı" diyen Karakaş, "Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekimle bu oran %10,25'e çıktı. Son iki ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %10,25 yükselecek" diyerek maaşlara gelecek zam oranı hakkında bilgi verdi.

