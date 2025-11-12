Emeklileri üzecek haber! İsa Karakaş, Ankara'dan çok özel kulis bilgisi paylaştı

Kategoriler
2026 yılında gelecek olan maaş zammı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan ve emekli tüm maaşlara gelecek zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur'lu, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin son artışı Temmuz 2025'te %16,67 ile gerçekleşti.
Yeni yılda yapılacak zam oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ve aralık enflasyon verilerinde. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, zam beleyen herkes için kritik uyarılarda bulundu ve en çok merak edilen sorulara cevap verdi.
"Yasal zorunluluk net: Maaşlar, önceki altı ayın TÜFE ortalamasına göre güncellenecek. Hem emeklilerin kendileri için hem de ölen emeklilerin hak sahipleri için" diyen Karakaş, hükûmetin yasal oranlar dışında ilave bir "iyileştirme" paketi; yani seyyanen zam veya refah payı verme ihtimalinin çok merak edildiğinden bahsetti.
"Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Merkez Bankası, son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etti. Dezenflasyon süreci yine hedeflerden saptı. Emekliler için de bu rakamlarla birlikte zam oranı beklentisi arttı" diyen Karakaş, "Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekimle bu oran %10,25'e çıktı. Son iki ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %10,25 yükselecek" diyerek maaşlara gelecek zam oranı hakkında bilgi verdi.
Bir hesaplamayla konuyu açıklayan Karakaş;
"Örnekler:
En düşük maaş (16.881 TL): Yeni hali ~18.611 TL.
19.670 TL maaşlı emekli: En az 21.686 TL'ye sıçrıyor.
23.400 TL maaşlı: 25.799 TL'yi garantiliyor" dedi. Ankara'dan aldığı kulis bilgisine de yer veren Karakaş, "Refah payı olmadan bile kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok" diyerek emeklileri üzecek haberi verdi.
Ekim ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam hesabının yukarı yönlü olarak değiştiğini belirten Karakaş, Merkez Bankası'nın da enflasyonda vites yükselttiğini hatırlattı.
KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI
Karakaş, "Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir. 'İyileştirme var mı?' diye merak eden okurlarımıza: Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince şu anda bu açıdan iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim" dedi.