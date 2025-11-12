Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı belli oldu

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de milli ara başladı. Milli ara boyunca A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü, İspanya maçı ise 18 Kasım Salı günü oynanacak. Karşılaşmaların ardından ise 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması tamamlanacak.
Futbolseverler tarafından ise milli ara ne zaman biteceği ve Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih merak ediliyor.
Milli ara 22 Kasım 2025 Cumartesi günü sona erecek. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'in 13. haftası Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla başlayacak.
Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar 22 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak. Süper Lig'in 13. haftasının maç takvimi ise şöyle:
22 Kasım 2025 Cumartesi
23 Kasım 2025 Pazar
24 Kasım 2025 Pazartesi