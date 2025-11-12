Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın ardından milli ara başladı. Milli ara boyunca Süper Lig ve 1. Lig'de maçlar oynanmayacak. Futbolseverler tarafından milli ara ne zaman biteceği merak ediliyor. Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 10:54

Trendyol 'de milli ara başladı. Milli ara boyunca A Milli Takımımız, 2026 Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında ve ile karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü, İspanya maçı ise 18 Kasım Salı günü oynanacak. Karşılaşmaların ardından ise 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması tamamlanacak.

Futbolseverler tarafından ise milli ara ne zaman biteceği ve Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih merak ediliyor.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı belli oldu

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara 22 Kasım 2025 Cumartesi günü sona erecek. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'in 13. haftası Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı belli oldu

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar 22 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak. Süper Lig'in 13. haftasının maç takvimi ise şöyle:

22 Kasım 2025 Cumartesi

  • 14:30 Kayserispor - Gaziantep FK
  • 17:00 Eyüpspor - Karagümrük
  • 20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Kasım 2025 Pazar

  • 14:30 Göztepe - Kocaelispor
  • 17:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
  • 17:00 Beşiktaş - Samsunspor
  • 20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım 2025 Pazartesi

  • 20:00 Konyaspor - Antalyaspor
  • 20:00 Başakşehir - Trabzonspor
ETİKETLER
#Futbol
#bulgaristan
#süper lig
#a milli takım
#ispanya
#fıfa dünya kupası
#Milli Aralar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.