Bugün hangi maçlar var 12 Kasım? Süper Lig'de neden maç yok?

12 Kasım Çarşamba günü kimin maçı var merak edilirken günün programı da belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Kasım Çarşamba günü maçları:

TURKCELL KADINLAR FUTBOL LİGİ

14:00 Galatasaray - Yüksekova Spor | Galatasaray Youtube

14:00 Hakkarigücü - Fenerbahçe | Yayın Yok



UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:45 Barcelona - Leuven | Disney Plus

20:45 Bayern Münih - Arsenal | Disney Plus

23:00 Atletico Madrid - Juventus | Disney Plus

23:00 Benfica - Twente | Disney Plus

23:00 Manchester Utd - PSG | Disney Plus