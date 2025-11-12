Bugün hangi maçlar var 12 Kasım? Süper Lig'de neden maç yok?

Kategoriler
12 Kasım Çarşamba günü kimin maçı var merak edilirken günün programı da belli oldu.
12 Kasım Çarşamba günü maçları:
TURKCELL KADINLAR FUTBOL LİGİ
14:00 Galatasaray - Yüksekova Spor | Galatasaray Youtube
14:00 Hakkarigücü - Fenerbahçe | Yayın Yok
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:45 Barcelona - Leuven | Disney Plus
20:45 Bayern Münih - Arsenal | Disney Plus
23:00 Atletico Madrid - Juventus | Disney Plus
23:00 Benfica - Twente | Disney Plus
23:00 Manchester Utd - PSG | Disney Plus