Bitcoin’de yine can yaktı! Gözler kritik seviyede

PİYASA NEDEN BASKI ALTINDA?

“Bitcoin neden yükselemiyor?” sorusu son günlerde yatırımcıların gündeminde. Analistlere göre bunun birkaç nedeni var. Özellikle ABD’li teknoloji devlerinin hisselerinde oluşan balon endişeleri, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Ayrıca, ABD’de yapılan son eyalet seçimlerinde Demokratların zaferi, kriptoyu destekleyen Trump yönetiminin geleceğine dair soru işaretlerini de gündeme taşıdı. Bu da kripto piyasalarında temkinli bir hava estirdi.