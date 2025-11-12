Bitcoin’de yine can yaktı! Gözler kritik seviyede

Kategoriler
Kripto paraların lideri Bitcoin, son yükseliş denemesinin ardından yeniden düşüşe geçti. Analistler, kritik desteklerin korunamaması halinde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunuyor.
Kripto piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Geçen hafta 99 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, tepki alımlarıyla dün 107 bin 500 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede tutunamayan BTC, günü yüzde 2,8 kayıpla 103 bin dolardan kapattı. Sabah saatlerinde de fiyatın 103 bin dolar civarında seyrettiği görülüyor.
Analistler, son bir haftadır Bitcoin’in 107 bin 500 dolar direncini aşmakta zorlandığına dikkat çekiyor. “Bu seviye ilk denemede geçilemedi” diyen uzmanlar, 101 bin 500 doların ara destek, 99 bin doların ise ana destek konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin korunması, fiyatın yeniden yukarı yönlü bir atak başlatması açısından kritik önem taşıyor.
“Bitcoin neden yükselemiyor?” sorusu son günlerde yatırımcıların gündeminde. Analistlere göre bunun birkaç nedeni var. Özellikle ABD’li teknoloji devlerinin hisselerinde oluşan balon endişeleri, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Ayrıca, ABD’de yapılan son eyalet seçimlerinde Demokratların zaferi, kriptoyu destekleyen Trump yönetiminin geleceğine dair soru işaretlerini de gündeme taşıdı. Bu da kripto piyasalarında temkinli bir hava estirdi.
Düşüşe rağmen, bazı kurumsal yatırımcılar geri adım atmıyor. Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı ABD’li Strategy, 3-9 Kasım tarihleri arasında 487 adet BTC aldığını duyurdu. Şirket, 49,9 milyon dolarlık işlemle ortalama 102 bin 557 dolar seviyesinden alım yaptı. Son durumda portföyünde 641 bin 692 Bitcoin bulunan Strategy’nin ortalama maliyeti ise yaklaşık 74 bin dolar civarında.