Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi: O anlar kamerada

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada; dönüş yapmak isteyen otomobil sürücü ani bir hamle yaptı. O sırada karşı yönden gelen arazi aracı, sokağa dönmeye çalışan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yok kenarına savrularak ters döndü. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.