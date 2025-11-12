Tüm elektronik cihazlara dikkat! Dünya için G4 uyarısı yapıldı

Söz konusu patlamayla ilişkili koronal kütle atımı (CME), üç fırtına bulutu arasında en hızlısı ve en enerjik olanı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu patlama, daha önce meydana gelen diğer iki CME ile birleşip “yamyam CME” (cannibal CME) adı verilen çok daha güçlü bir fırtınaya dönüşebilir.