14°
Eğitim
Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi’nin 4. mezunları cübbelerini giydiler

Doğa Sigorta, İstanbul Topkapı Üniversitesi iş birliği ile sektörde bir ilk olarak imza attığı, Acente Gelişim Akademisi’nin 4. Dönem mezunlarına sertifikalarını törenle takdim etti.

Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi’nin 4. mezunları cübbelerini giydiler
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.11.2025
11:02
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
11:02

Kazlıçeşme Yerleşkesi’ ndeki Doğa Konferans Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda, mezun olan acentelerin başarısı cübbe giyme onuru ile taçlandırıldı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da katılım gösterdiği törende acentelere sertifikalarını, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar takdim ettiler. Üniversitenin akademisyen kadrosu ile Doğa Sigorta’nın icra kurulu ve yöneticileri de bu törende yer aldı.

Acentelerin mesleki yetkinliklerini güçlendirmeye ve gelişimlerine destek olmaya yönelik olarak 2023 yılında kurulan Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi’nde bu dönem Türkiye genelinde toplam 92 acenteden 37 ‘si başarı ile mezun oldu.

4. dönemini tamamlayan akademiye şimdiye kadar 315 acente katıldı, 118 acente derslere devamlılık ve sınavlardaki başarıları ile e-Devlet tanımlı sertifikalarını almaya hak kazandı.

14 Haziran – 10 Eylül tarihleri arasında DİJİTAL PAZARLAMA, HASAR SÜRECİ YÖNETİMİ, MÜŞTERİ ODAKLI SATIŞ TEKNİKLERİ, SİGORTA FİYATLAMASI VE SİGORTA HUKUKU eğitimlerinin verildiği, birbirinden değerli akademisyenler tarafından özenle oluşturulan geniş kapsamlı, ücretsiz, 96 saatlik online eğitim programını başarı ile tamamlayan acentelerin özellikle cübbelerini giydiklerindeki mutluluğu görülmeye değerdi.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, mezun acentelerin mutluluğunu paylaşırken, duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi;

‘’Sevgili Acentelerimiz, 96 saatlik eğitim programımıza katılmaya gönüllü oldunuz, yoğun iş programınıza rağmen dersleri takip ettiniz ve sınavda başarı göstererek bu değerli sertifikaları almaya hak kazandınız, sizleri en içten dileklerimle tebrik ederim. İş hayatınıza verdiğiniz önem, başarı odaklı yaklaşımınız ile yeniden öğrenci olmayı başardınız.

Bu programın bir parçası olmaya duyduğunuz heyecan ve motivasyon beraberinde aldığınız eğitim içeriğinin katkılarının sizleri çok daha başarılı ve kazançlı noktalara taşıyacağından hiç şüphem yok.

Bu mezunlar grubu büyüdükçe Doğa Sigorta acenteleri arasında da öncü ve teşvik edici bir güç oluşturacak, itibarlı özel bir grup olma fırsatını bulacaktır. Bizler de mezunlarımız ile, program bittikten sonra da sıkı bir bağ kurmamızı sağlayacak, gelişime odaklı ve sürdürülebilir bir iletişim sistemi kurmak üzere, sürecin devamlılığına yönelik yeni geliştirmeler üzerinde çalışmaktayız. Hepinizin başarılarının katlanarak devamını diliyorum.

İstanbul Topkapı Üniversitesi’ nin değerli rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve tüm akademisyenlerimize de acentelerimizin başarılarını, verimlerini artırmak, onlara kurumsal ve profesyonel bir bakış açısı katmak üzere verdikleri emek ile bizim için bu çok anlamlı projeye eşlik ettikleri için yürekten teşekkürlerimi sunarım.’’
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise konuşmasında, mezun acentelerin artık hem üniversiteyi hem de Doğa Sigorta’yı temsil eden aile üyeleri olduğunu belirtti. Onlar için hazırlanan bu özel eğitim programının gerek vizyonlarına gerek iş verimliliklerine önemli katkıları olacağına inancını aktardı.

#Eğitim
#mezuniyet töreni
#istanbul topkapı üniversitesi
#sigorta
#Akademik Nezaket
#Doğa Sigorta
#Eğitim
