Halı sahaya bir kurban daha! 3 çocuk babası kalp krizinden hayatını kaybetti

Orhangazi’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu akşam saatlerinde arkadaşları ile halı saha maçına gitti. 35 yaşındaki Kurtoğlu maç esnasında birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sinan Kurtoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Sinan Kurdoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.