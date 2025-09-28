Yıllar sonra arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmak istemişti! Genç adamın kahreden ölümü

İstanbul’dan yıllar sonra Adıyaman’a gelen ve burada arkadaşlarıyla halı sahada bir araya gelen 44 yaşındaki Tekin Alp Tekin, maç başladıktan kısa süre sonra bir anda yere yığıldı.

Tekin'in yere yığıldığını gören arkadaşları hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Alp Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Tekin Alp Tekin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin Alp Tekin’in yakın bir zaman önce ağabeyinin de kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.