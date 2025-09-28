Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kütahya Simav depremini işaret etmişti! Şener Üşümezsoy'un bir ay önceki açıklaması gündem oldu: 6.5'lik deprem potansiyelleri var

Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem istanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Şener Üşümezsoy’un bundan 1 ay önce Simav’ı işaret ettiği açıklamalası yeniden gündem oldu. afad yaptığı açıklamada sarsıntının 8.46 km derinlikte olduğunu kaydetti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
14:21
|
28.09.2025
28.09.2025
14:34

'da 5,4 büyüklüğünde bir meydana geldi. 8.46 km derinlikte gerçekleşen deprem, merkez üssü Kütahya olmak üzere dahil birçok ilde de hissedildi.

Kütahya Simav depremini işaret etmişti! Şener Üşümezsoy'un bir ay önceki açıklaması gündem oldu: 6.5'lik deprem potansiyelleri var

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMASI BAŞLADI

Yürekleri ağza getiren Simav depreminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, ekiplerin saha taramasına başladığını duyurdu.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1972242569988907075

KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

İstanbul ve 'de de hissedilen Simav depreminde sadece 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 5,4 ve 4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Simav'da iki kez 3,6 ve bir kez de 3,4 büyüklüğünde üç deprem daha kaydedildi.

https://x.com/AFADBaskanlik/status/1972245890761896148

"BÖLGEDE STRES ARTIŞI VAR"

Depremin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var" dedi.

Kütahya Simav depremini işaret etmişti! Şener Üşümezsoy'un bir ay önceki açıklaması gündem oldu: 6.5'lik deprem potansiyelleri var

ŞÜKRÜ ERSOY TGRT HABER'E KONUŞTU

Uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaşanan depremi TGRT Haber'de değerlendirdi. Çarpısı açıklamalarda bulunan Ersoy, bu sarsıntının yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında bilgiler verdi. Ersoy, "Şimdi depreme gelince, bu tabii artçı bir deprem. Neyin artçısı? 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçısı. Fakat biz Türkiye'nin diğer bölgelerinden bu depremlerin bir fay zonu üzerinde geliştiğini biliyoruz ve buna alışkınız. Eğer büyük bir deprem o fay zonu üzerinde meydana gelmişse, artçıları da genellikle o çizgiyi, o fayı takip eder. Fakat buradaki durum, yani Sındırgı çevresindeki durum öyle değil. 6.1'den sonra meydana gelen yüzlerce, binlerce deprem ki bu uzun süreden beri devam ediyor. Bunun tektonik bir deprem değil de magmatik kökenli bir deprem olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1972250711644872773

"6.5'LİK DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Öte yandan Simav'daki depremin ardından Şener Üşümezsoy’un bundan 1 ay önce Simav’ı işaret ettiği açıklaması yeniden gündem oldu. Üşümezsoy, Sındırgı'daki fayın uzunluğu 20 kilometre; 30 km daha 50 km yapıyor. Sındırgı'yla Simav arasındaki mesafede 90 km. Demek ki Simav'da 40 km'lik bir fay var ve o fayın 10 km'si 2011'de kırılmış. Sındırgı'da risk yok, güneye doğru geliyor. Ama Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Dolayısıyla o fayda 6.5'luk deprem potansiyelleri var. Çoğu yere göre önceden daha çok deprem olmuş burada. Çünkü her yükselişte deprem oluşmuş" ifadelerini kullanmıştı.

Kütahya Simav depremini işaret etmişti! Şener Üşümezsoy'un bir ay önceki açıklaması gündem oldu: 6.5'lik deprem potansiyelleri var
