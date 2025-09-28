Kütahya'da deprem! İstanbul da sallandı

AFAD, saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul ve İzmir dahil bir çok ilde hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini dışarı çıkardı.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

AFAD Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğini 8.46 kilometre olduğu belirtilirken Kütahya'da yaşanan deprem İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1972241793077944330

ARTÇI 4 ŞİDDETİNDE

Bir çok ilde hissedilen depremin ardından yine merkez üssü Simav olan 4 şiddetinde bir artçı artçı deprem daha meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1972245435721949279

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMADA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya meydana gelen depremin arından açıklamada bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1972242569988907075

ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR HABER YOK!

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya Valisi son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Kütahya Valisi Musa Işın, "Tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarımızda şu ana kadar olumsuz bir haber almadık" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından başta Kütahyalılar olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kurtulmuş şunları belirtti: "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

https://x.com/numankurtulmus/status/1972242904703000964?s=48&t=93v__did2Yk0esddR4uzeA

Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.



SİMAV'DAN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bir binanın dış cephesinde sıva çatlağının meydana geldiği görüldü. Görüntülerdeki vatandaş ise, deprem anında panik olmadığını depremin bitmesini bekledikten sonra dışarı çıktığını belirtti.