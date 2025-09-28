Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kütahya'da deprem! İstanbul da sallandı

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! AFAD yaşanılan depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyururken merkez üssünün Kütahya Simav olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya merkez üssü deprem hakkında saha taramalarının başladığını duyururken, Kütahya Valisi şu ana kadar olumsuz bir haberin gelmediğini bildirdi. Öte yandan çevre illerde hissedilen depremin ardından Simav'da 4 şiddetinde artçı deprem meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 13:42

, saat 12.59'da merkez üssü 'nın ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Deprem ve dahil bir çok ilde hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini dışarı çıkardı.

Kütahya'da deprem! İstanbul da sallandı

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

AFAD Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğini 8.46 kilometre olduğu belirtilirken Kütahya'da yaşanan deprem İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1972241793077944330

ARTÇI 4 ŞİDDETİNDE

Bir çok ilde hissedilen depremin ardından yine merkez üssü Simav olan 4 şiddetinde bir artçı artçı deprem daha meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1972245435721949279

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMADA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya meydana gelen depremin arından açıklamada bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1972242569988907075

Kütahya'da deprem! İstanbul da sallandı

ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR HABER YOK!

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya Valisi son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Kütahya Valisi Musa Işın, "Tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarımızda şu ana kadar olumsuz bir haber almadık" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından başta Kütahyalılar olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kurtulmuş şunları belirtti: "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

https://x.com/numankurtulmus/status/1972242904703000964?s=48&t=93v__did2Yk0esddR4uzeA

Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

SİMAV'DAN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bir binanın dış cephesinde sıva çatlağının meydana geldiği görüldü. Görüntülerdeki vatandaş ise, deprem anında panik olmadığını depremin bitmesini bekledikten sonra dışarı çıktığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremin izleri siliniyor! Yeniden inşa edildi
Deprem erken uyarı sistemi halkı uyardı! Umut veren gelişme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Binalarda geniş çatlaklar! Depremin boyutu gözler önüne böyle serildi
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#deprem
#afad
#kütahya
#Simav
#Artçıdeprem
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.