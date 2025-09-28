Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Kütahya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntı öncü müydü?

Bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından büyük deprem bekleniyor mu merak edilirken sarsıntı birçok ilde hissedildi. Geniş alanda hissedilen sarsıntı korku dolu anlar yaşamaya neden oldu.

Kütahya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntı öncü müydü?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün 'da 5.5 büyüklüğünde meydana gelirken , ve 'ta da hissedildi.

KÜTAHYA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

'da uzun süredir devam eden depremler devam ederken bugün 5.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Uzmanlar uzun süredir bölgeye dikkat çekerken şu an için olumsuz bir durum bulunmuyor. Kütahya'da meydana gelen deprem sonrasında uzun süre artçılar devam etti. Serkan İçelli, bölge hakkında "Nisan ayından beri #simav ın kuzeyi Yemişli civarında aktif bir tektonik süreç başlamıştı.

Kütahya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntı öncü müydü?

Kil, silt, kum gibi sedimanların (tortul ) ,mermer kayaçlar ile dokanağı (ayrışma /sınır) formasyonu kestiği gayet net gözlemlenmektedir.
İşte burası fay haritasında olmayan ama bariz şekilde ben fayım diye diye kendini yırtmaya, koparmaya çalışan bir bölge...
Sağ yanal atıma kısım kısım normal fay bileşeni eşlik ediyor.
Kırığın geometrik özelliği ve mevcut kaya mekaniğinin özelliklerini ele aldığımda M6,3 gibi bir deprem üretme potansiyeli olduğunu hatırlatmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Kütahya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntı öncü müydü?

KÜTAHYA DEPREMİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullanarak olumsuz bir durum olmadığını paylaştı.

