Kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’ne bağlı, Muğla Valiliği önünde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Çakıcı, kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Deniz Çakıcı, daha kapsamlı tedavisi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ciğerlerinde ödem oluşan Deniz Çakıcı, hastanenin Kroner Yoğun Bakım ünitesine yatırıldı.

Ancak Çakıcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Deniz Çakır için bugün (5 Kasım) saat 13.30’da valilik önünde (Cumhuriyet Meydanı) tören düzenlenecek. Çakıcı, sonrasında ikindi namazına müteakip Yatağan Merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Yatağan Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.