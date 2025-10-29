Emekli özel harekat polisi sınır kapısında ölü bulundu

Kategoriler
İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a taşmak üzere yola çıkan emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırını park etti.
Yeşilsancak'ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförleri, durumu gümrük sahasında görevli personele haber verdi.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 57 yaşındaki Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yeşilsancak'ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yeşilsancak'ın cenazesinin Adapazarı'na gönderileceği öğrenildi.