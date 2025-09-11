Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli'nin elini öpen Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e yeni görev

Emniyet'te yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Atamalar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Geçen yıl MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüntülerle gündeme gelen Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in yeni görevi belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

ATAMALAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Atamalar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Polis Özel Harekat (PÖH) Başkanı Süleyman Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Süleyman Karadeniz, 15 Temmuz 2024 tarihinde, 'nün hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekât Başkanlığı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı 'nin elini öpmüştü.

Günlerce konuşulan hareket, muhalefet tarafından eleştirilmişti.

RÜŞVETTEN TUTUKLANAN ESKİ MÜDÜR KIZAĞA ÇEKİLDİ

Öte yandan 'rüşvete aracılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden el çektirilerek tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ise merkeze çekildi.

Kızağa çekilen Arslan'ın yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.

