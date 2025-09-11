Devlet Bahçeli'nin elini öpen Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e yeni görev

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.
Atamalar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Polis Özel Harekat (PÖH) Başkanı Süleyman Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Süleyman Karadeniz, 15 Temmuz 2024 tarihinde, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekât Başkanlığı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü.
Günlerce konuşulan hareket, muhalefet tarafından eleştirilmişti.
Öte yandan 'rüşvete aracılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden el çektirilerek tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ise merkeze çekildi.
Kızağa çekilen Arslan'ın yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.