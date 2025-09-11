Bakan Yerlikaya'dan Emniyet'teki atamalara ilişkin açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Emniyet'teki atama kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

