Benim Sayfam
16°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu?

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı" yönündeki iddialara jet cevap verdi. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı" yönündeki iddialara jet cevap verdi. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu?

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu?

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu?

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/TC_icisleri/status/1978452837089661188

