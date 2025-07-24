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 | Murat Makas

Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı

Süper Lig’de transfer ekonomisi mercek altına alınıyor. Yapılan transferlerde ödenen rakamlar dudak uçuklatıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattığı öne sürüldü.

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Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 18:00

’de yaz dönemi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Süper Lig’de yapılan transferlerde ödenen bonservis bedelleri ve futbolcu maaşlarında çıta yükseldi.

Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı

DUDAK UÇUKLATAN TRANSFERLER

Transfer için konuşulan rakamlar dudak uçuklatıyor. Bir oyuncu için 60-70 milyon euro konuşuluyor. Örneğin, Osimhen’i almak için Galatasaray 75 milyon euro’yu gözden çıkarttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen ’ler hakkında inceleme başlattığı iddia edildi.

Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı

Gazeteci , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattığını söyledi.

Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı

KDV'LER HAKKINDA İNCELEME

Sabuncuoğlu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hazine ve Maliye Bakanlığı, Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattı. İncelenmesi tamamlanan ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüplere yüklü vergi cezaları kesilecek.''

Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı
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#Futbol
#süper lig
#Yağız Sabuncuoğlu
#kdv
#Transferler
#Vergi Cezası
#Spor
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