Bakanlık Süper Lig'deki transferleri radarına aldı: KDV’ler hakkında inceleme başlatıldı

Süper Lig’de yaz dönemi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Süper Lig’de yapılan transferlerde ödenen bonservis bedelleri ve futbolcu maaşlarında çıta yükseldi.

DUDAK UÇUKLATAN TRANSFERLER

Transfer için konuşulan rakamlar dudak uçuklatıyor. Bir oyuncu için 60-70 milyon euro konuşuluyor. Örneğin, Osimhen’i almak için Galatasaray 75 milyon euro’yu gözden çıkarttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattığını söyledi.

KDV'LER HAKKINDA İNCELEME

Sabuncuoğlu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hazine ve Maliye Bakanlığı, Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattı. İncelenmesi tamamlanan ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüplere yüklü vergi cezaları kesilecek.''