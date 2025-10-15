YDS 2 geç başvuru kaç lira? Başvuru için son saatler

Kategoriler
Kamu ile özel sektörde yabancı dil düzeyini tespit etmek amacıyla girilen YDS 2 sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı için sınav tarihi araştırılmaya devam ediyor.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı, 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 sınav takvimiyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı geç başvuru günleri duyuruldu.
Takvime göre 2025 YDS/2 geç müracaatları, 15 Ekim tarihinde yani bugün yapılabilecek.
Saat 10.00’da başlayan başvuru işlemi, saat 23.59’da tamamlanacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
2025 YDS 2 sınav bedeli 850 TL olarak açıklanmıştı.
Geç başvuru tarihinde yapılan kayıt işlemlerinde sınav ücreti yüzde 50 oranında artırımlı olarak yatırılıyor.
Buna göre adaylar, 1.275 TL ödeme yapacaklar.