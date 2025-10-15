Menü Kapat
Hava Durumu
16°
 | Erdem Avsar

YDS 2 geç başvuru kaç lira? Başvuru için son saatler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı 2025 YDS 2 müracaatları, 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında tamamlanırken adaylar son başvuru tarihi ve ücretlere yoğunlaştı.

YDS 2 geç başvuru kaç lira? Başvuru için son saatler
Haber Merkezi
15.10.2025
15.10.2025
Kamu ile özel sektörde yabancı dil düzeyini tespit etmek amacıyla girilen YDS 2 sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı için araştırılmaya devam ediyor.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı, 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS 2 geç başvuru kaç lira? Başvuru için son saatler

YDS 2 GEÇ BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 sınav takvimiyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı günleri duyuruldu.

Takvime göre 2025 YDS/2 geç müracaatları, 15 Ekim tarihinde yani bugün yapılabilecek.

Saat 10.00’da başlayan başvuru işlemi, saat 23.59’da tamamlanacak.

Adaylar, başvurularını ’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

YDS 2 geç başvuru kaç lira? Başvuru için son saatler

YDS 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 YDS 2 sınav bedeli 850 TL olarak açıklanmıştı.

Geç başvuru tarihinde yapılan kayıt işlemlerinde sınav ücreti yüzde 50 oranında artırımlı olarak yatırılıyor.

Buna göre adaylar, 1.275 TL ödeme yapacaklar.

Sıkça Sorulan Sorular

YDS 2 geç başvuru için son saat kaçta bitecek?
YDS 2 geç başvuruları 15 Ekim günü saat 10.00’da başladı ve gece 23.59’a kadar sürecek. Bu saatten sonra sistem otomatik olarak kapanacak.
ETİKETLER
#ösym
#başvuru tarihi
#sınav tarihi
#geç başvuru
#Yds 2
#Aktüel
