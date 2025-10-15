Ünlü oligark Deripaska: Doları kurunu 105'e çıkaralım

Rusya’da doların 80 rublenin altına düşmesi, ekonomideki durgunluğun temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Kremlin’e yakınlığıyla tanınan milyarder iş insanı Oleg Deripaska, bu tabloya karşı çarpıcı bir reçete sundu: “Rublenin dolar karşısında 105 seviyesine kadar zayıflatılması, ekonomiyi yeniden büyüme yoluna sokar.”

"ÇİN'İ ÖRNEK ALIN"

Forbes’a göre 4,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin 40 kişisi arasında yer alan Deripaska, zayıf ruble politikasının sanayiyi özellikle de otomotiv sektörünü ayağa kaldıracağını savundu.

Turkrus.com’a konuşan milyarder, Çin modeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kredi faizleri yüzde 4, kur 105 ruble olmalı. Dört yıl içinde 1,2 milyon yüksek maaşlı iş, yıllık yüzde 2 ek büyüme sağlanır.”

Deripaska’ya göre düşük faizli kredi ve zayıf ruble politikası, Rusya’yı yalnızca iç pazara üretim yapan bir ülke olmaktan çıkarıp otomotiv ihracatçısına dönüştürebilir. Hedef ise yılda 1 milyon araç üretimi ve 25 milyar dolarlık ihracat hacmi.

SANAYİDE TABLO KARANLIK

Ancak milyarderin formülü kulağa umut verici gelse de, yönettiği GAZ Grubu şu anda ciddi bir krizle boğuşuyor.

Otomotiv pazarındaki daralma nedeniyle Nijniy Novgorod’daki fabrika ağustos ayında dört günlük çalışma sistemine geçti. Yaklaşık 20 bin çalışanın maaşları yüzde 20 düştü, işten ayrılmalar arttı. Benzer tabloyu 30 bin kişilik Kamaz ve 40 bin çalışanlı Avtovaz da yaşıyor.