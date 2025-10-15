Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ünlü oligark Deripaska: Doları kurunu 105'e çıkaralım

Rus milyarder Oleg Deripaska, ülke ekonomisinin canlanması için sert devalüasyon çağrısı yaptı.

Serhat Yıldız
15.10.2025
15.10.2025
Rusya’da doların 80 rublenin altına düşmesi, ekonomideki durgunluğun temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Kremlin’e yakınlığıyla tanınan milyarder iş insanı Oleg Deripaska, bu tabloya karşı çarpıcı bir reçete sundu: “Rublenin karşısında 105 seviyesine kadar zayıflatılması, ekonomiyi yeniden büyüme yoluna sokar.”

Ünlü oligark Deripaska: Doları kurunu 105'e çıkaralım

"ÇİN'İ ÖRNEK ALIN"

Forbes’a göre 4,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin 40 kişisi arasında yer alan Deripaska, zayıf ruble politikasının sanayiyi özellikle de sektörünü ayağa kaldıracağını savundu.

Turkrus.com’a konuşan milyarder, modeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kredi faizleri yüzde 4, kur 105 olmalı. Dört yıl içinde 1,2 milyon yüksek maaşlı iş, yıllık yüzde 2 ek büyüme sağlanır.”

Deripaska’ya göre düşük faizli kredi ve zayıf ruble politikası, Rusya’yı yalnızca iç pazara üretim yapan bir ülke olmaktan çıkarıp otomotiv ihracatçısına dönüştürebilir. Hedef ise yılda 1 milyon araç üretimi ve 25 milyar dolarlık hacmi.

Ünlü oligark Deripaska: Doları kurunu 105'e çıkaralım

SANAYİDE TABLO KARANLIK

Ancak milyarderin formülü kulağa umut verici gelse de, yönettiği GAZ Grubu şu anda ciddi bir krizle boğuşuyor.

Otomotiv pazarındaki daralma nedeniyle Nijniy Novgorod’daki fabrika ağustos ayında dört günlük çalışma sistemine geçti. Yaklaşık 20 bin çalışanın maaşları yüzde 20 düştü, işten ayrılmalar arttı. Benzer tabloyu 30 bin kişilik Kamaz ve 40 bin çalışanlı Avtovaz da yaşıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#çin
#dolar
#faiz
#ihracat
#otomotiv
#çin ekonomisi
#Ruble
#Endüstri 4.0
#Rusya Ekonomisi
#Dünya
