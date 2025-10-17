Esenler’de Cemil Meriç rüzgârı: Kültür sanat sezonu açıldı!

Esenler Belediyesi’nin, yazar ve mütefekkir Cemil Meriç’e adadığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu, 17 Ekim 2025’te Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da düzenlenen programla açıldı. Törene Prof. Dr. Ümit Meriç, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı.

“CEMİL MERİÇ HAK’TAN ALDI, HALKA VERDİ”

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte “Cemil Meriç’in Dinledikleri” konseri sahnelendi. Prof. Dr. Ümit Meriç, babasını anarak, “Cemil Meriç, her salisesini aramakla, öğrenmekle, öğretmekle geçirdi. İslam’dan aldığı mesajı eserleriyle işaret etti ve yaşayarak ispatladı” dedi.

KÜTÜPHANE MÜJDESİ VE FİKİR ŞÖLENİ

Belediye Başkanı Göksu, “2016’dan beri sürdürdüğümüz kültür sezonunu bu yıl Cemil Meriç’le taçlandırdık. Onun düşünce dünyası, 221 bin gencimize ilham olacak. Yıl sonunda Cemil Meriç Kütüphanesi’ni açıyoruz. 2025-2026’da bol bol kitap, fikir ve düşünce diyeceğiz” dedi. Program, Göksu’nun Ümit Meriç’e hediye tablo takdimiyle sona erdi.