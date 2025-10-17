Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden veri sızıntısı iddialarına açıklama: Soruşturma başlatıldı

Ankara'nın bir ilçesinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddiası gündem oldu. İddialar üzerine açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, sızıntıyı doğruladı. İdari sürecin başlatıldığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü, veriyi 'sehven' sızdıran personel hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından veri sızıntısı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VERİLER SEHVEN GÖNDERİLDİ"

"Bazı sosyal medya hesaplarında, bir ilçemizde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı yönünde iddialar yer almıştır. Konuya ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan ilk inceleme neticesinde, söz konusu veri paylaşımının kurum içi bilgilendirme e-postasının sehven yanlış bir dağıtım listesine gönderilmesi sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır.

"KASITLI DEĞİL TEKNİK HATA"

İlgili personel, e-postayı kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderdiğini beyan etmiş; yapılan incelemede durumun kasıtlı bir paylaşım olmayıp teknik bir hata sonucu gerçekleştiği tespit edilmiştir.

BİR PERSONELE SORUŞTURMA

Olayın öğrenilmesinin ardından derhal idari süreçler başlatılmış, sehven paylaşımı yapan personel hakkında disiplin soruşturması açılmıştır.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak kişisel verilerin korunması hususunda en yüksek hassasiyeti göstermekteyiz. Bu tür bir paylaşımın yaşanmasından üzüntü duyuyor, olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve gerekli idari-teknik önlemlerin ivedilikle alındığını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."