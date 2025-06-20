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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Tarihin en büyük veri sızıntısı: 16 milyar hesap bilgisi ele geçirildi

Tarihin en büyük veri sızıntılarından biriyle karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalara göre, aralarında Apple hesaplarının da bulunduğu tam 16 milyar giriş bilgisi sızdırıldı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 10:53

Güvenlik araştırmacıları, "tarihin en büyük veri ihlallerinden biri" olarak tanımladıkları ve tam 16 milyar giriş bilgisini içeren devasa bir veri sızıntısı keşfettiklerini açıkladılar. 9to5Mac'in haberine göre, sızdırılan veriler arasında Apple hesapları (eski adıyla Apple ID'ler) da bulunuyor.

16 MİLYAR KULLANICININ GİRİŞ BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Araştırmacılar, çalınan verilerin siber suçlulara "hesap ele geçirme, kimlik hırsızlığı ve son derece hedefli oltalama (phishing) saldırıları" için eşi benzeri görülmemiş bir erişim sağladığını belirtti.

Geçtiğimiz ay, korumasız bir web sunucusunda 184 milyon kayıttan oluşan devasa bir veri tabanı bulunmasıyla ilgili bir rapor ortaya çıkmıştı. Şimdi anlaşılıyor ki, bu yalnızca buzdağının görünen kısmıymış; daha derin araştırmalar bunun yalnızca birçok veri tabanından biri olduğunu ortaya koydu.

Şu ana kadar, her biri onlarca milyondan 3.5 milyar kayda kadar uzanan toplam 30 veri seti keşfettiler. Araştırmacılar toplamda 16 milyar kayıt ortaya çıkardı.

Araştırmacılar bunun sadece eski verilerin yeniden keşfi olmadığını söylüyor: "Özellikle endişe verici olan şey, bu veri kümelerinin yapısı ve güncelliği. Bunlar yeni ve silah olarak kullanılabilecek ölçekte bir istihbarat."

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Sıkça Sorulan Sorular

Sızıntıdan hangi platformlar etkilendi?
Sızıntının tam listesi henüz açıklanmadı ancak araştırmacılar, Apple hesapları (Apple ID’ler) dahil birçok popüler platformdan kullanıcı bilgilerine ulaşıldığını ifade ediyor.
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#Teknoloji
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