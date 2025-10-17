Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Dünya
 | Ali Osman Polat

Beyaz Saray, Hamas’a süre tanıyacak: “Cenazeler için ekipman şart!”

Gazze’de esir cenazelerinin teslimi gecikiyor; Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Hamas’a zaman ve ekipman için esneklik sinyali verdi, “Kararlıyız, sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Beyaz Saray, Hamas’a süre tanıyacak: “Cenazeler için ekipman şart!”
IHA
17.10.2025
saat ikonu 05:56
17.10.2025
saat ikonu 05:56

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ’ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için “biraz zaman ve özel ekipman” gerektiğini açıkladı. Leavitt, “Yönetim, tüm tarafların bu hedefe ulaşmasını sağlamak için tamamen kararlıdır. Bu anlaşmanın parçasıdır ve sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

ENKAZ ALTINDA KALAN CENAZELER

dün, anlaşmasına bağlılıklarını vurgulayarak, “Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için özel ekipman gerekiyor. Büyük çaba sarf ediyoruz” demişti. Hamas, bugüne kadar 28 esirden 6’sını Kızılhaç aracılığıyla ’e teslim etti.

İsrail, teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti. Beyaz Saray, Hamas’a kalan 19 esirin cenazesi için süre tanıyıp tanımayacağına dair net bilgi vermedi, ancak Leavitt “kararlılık” vurgusu yaptı. Süreç, enkaz ve tünellerdeki cesetlerin kurtarılmasını gerektiriyor.

Hamas'tan: "Netanyahu cenazeleri enkazda bırakıyor!" açıklaması
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#ateşkes
#cenazeler
#esirler
#Dünya
TGRT Haber
