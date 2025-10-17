Beyaz Saray, Hamas’a süre tanıyacak: “Cenazeler için ekipman şart!”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Şeridi’ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için “biraz zaman ve özel ekipman” gerektiğini açıkladı. Leavitt, “Yönetim, tüm tarafların bu hedefe ulaşmasını sağlamak için tamamen kararlıdır. Bu anlaşmanın parçasıdır ve sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

ENKAZ ALTINDA KALAN CENAZELER

Hamas dün, ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını vurgulayarak, “Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için özel ekipman gerekiyor. Büyük çaba sarf ediyoruz” demişti. Hamas, bugüne kadar 28 esirden 6’sını Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etti.

İsrail, teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti. Beyaz Saray, Hamas’a kalan 19 esirin cenazesi için süre tanıyıp tanımayacağına dair net bilgi vermedi, ancak Leavitt “kararlılık” vurgusu yaptı. Süreç, enkaz ve tünellerdeki cesetlerin kurtarılmasını gerektiriyor.