13°
Adana’da motosikletli kişiler iş yeri sahibini infaz etti

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir ocakbaşının sahibi Cengiz Durmaz, motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

’nın ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan bir ocakbaşında yaşandı. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, motosikletle işyerine geldi. Motosikletten inen şüpheli, işyeri sahibi Cengiz Durmaz’a (57) ile defalarca ateş açtı.

Adana’da motosikletli kişiler iş yeri sahibini infaz etti

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR CİNAYET BÜRO PEŞLERİNDE

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Adana’da motosikletli kişiler iş yeri sahibini infaz etti

Ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

