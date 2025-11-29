Adana’da motosikletli kişiler iş yeri sahibini infaz etti

Adana’nın Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan bir ocakbaşında cinayet yaşandı. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, motosikletle işyerine geldi. Motosikletten inen şüpheli, işyeri sahibi Cengiz Durmaz’a (57) tabanca ile defalarca ateş açtı.

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR CİNAYET BÜRO PEŞLERİNDE

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.