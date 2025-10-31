Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ankara’daki komşu cinayetinde yeni detay! Bu kavga ilk değildi

Ankara’da bir şahsın, komşusunu silahla vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Saldırganın cinayeti aileler arasındaki husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara’daki komşu cinayetinde yeni detay! Bu kavga ilk değildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 13:33

'nın ilçesinde dün yaşanan olayda; Karapürçek Mahallesi’ndeki bir apartmanda madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.K. (24), geçmişte aileler arası meseleler nedeniyle husumet yaşadığı komşusu Haydar Murat Abacı’yı (29) bisikletini çaldığını ileri sürerek tabancayla vurdu.

Ankara’daki komşu cinayetinde yeni detay! Bu kavga ilk değildi

Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abacı kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, saldırgan F.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’daki komşu cinayetinde yeni detay! Bu kavga ilk değildi

SALDIRGAN YAKALANDI

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, Abacı’nın cenazesinin ise memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"AİLELER ARASINDA SÜREKLİ KAVGALAR OLUYORMUŞ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan İbrahim Taşçı, "Aileler arasında sürekli kavgalar oluyormuş. Kavgalardan dolayı da aralarında husumet varmış. Dünkü olayda da saldırgan, alt komşusuna anne ve babasının yanında ateş etmiş. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Olaydan sonra komşularımız ekiplere haber vermiş. Vurulan kişiyi hastaneye götürmüşler. Saldırganı da polisler yakalamış. Eşim daha önce kavgalarına şahit olmuş. Ateş eden komşumuzun uyuşturucu madde kullandığına dair söylentiler vardı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İETT otobüsünde vahşet! 3 kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı
Bir kadın cinayeti daha! 4 çocuk annesini vahşice katletti sonra intihara kalkıştı
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#uyuşturucu
#cinayet
#uyuşturucu bağımlılığı
#altındağ
#kasten öldürme
#Aile Kavgası
#Ankara
#Komşuluk Kavgası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.