 | Nalan Güler Güven

Otobüs değil çiftlik sanki! Tayland'dan süs balığı, İstanbul'dan kalkan, Tokat'tan horoz getirmişler

Antalya'da otobüs terminalinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde çıkanlar yok artık dedirtti. Otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen kalkan balıklarının da içlerinde olduğu 5 koli balık, Tayland'dan gönderilen süs balıkları, 4 horoz ve 10 güvercine el konuldu.

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında İstanbul, Tokat ve Siirt'ten otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 5 koli balık, Uzak Doğu'dan ithal süs balıkları ve 4 horoz ile 10 güvercine el konuldu.

Otobüs değil çiftlik sanki! Tayland'dan süs balığı, İstanbul'dan kalkan, Tokat'tan horoz getirmişler

İZİNSİZ AVLANANLAR VE TÜRKİYE'DE YETİŞMEYEN BALIKLAR...

Zabıta ekipleri tarafından Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verilirken yapılan incelemeler sonucunda Beta ve Japon türü süs balıklarının Türkiye'de yetişmediği ve Tayland'dan ithal olarak getirildiği tespit edildi.

Otobüs değil çiftlik sanki! Tayland'dan süs balığı, İstanbul'dan kalkan, Tokat'tan horoz getirmişler

Ayrıca el konulan kalkan balığının da izinsiz şekilde avlanarak yakalandığı tespit edilerek el konuldu. Siirt'ten otobüsle getirtilen horoz ve güvercinlere de gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında el konuldu.

Otobüs değil çiftlik sanki! Tayland'dan süs balığı, İstanbul'dan kalkan, Tokat'tan horoz getirmişler

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali denetimlerine ilişkin bilgi veren Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, "Sabah saatlerinde terminalde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 5 adet kolinin içinde kalkan, lüfer ve mercan balığı, canlı hayvan olarak 4 horoz ve 10 güvercin ile İstanbul otobüsüyle gelen ve içinde süs balıklarının olduğu koliler ele geçirildi. Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler tarafından yapılan inceleme de İstanbul'dan otobüsle gelen süs balıklarının ülkemiz denizlerinde yaşamayan ve Tayland'dan ithal getirildiği ifade edildi. Kalkan balığı ise ülkemizde izin verilen tekneler tarafından ve belirli kota kapsamında avlanabiliyor. Ama bugün otogarda yakalanan kalkan balığının yetkisi olmayan bir tekne tarafından avlandığını tespit ettik. Bundan dolayı kalkan balığına el konuldu. Gerekli cezai işlemler otobüs firmalarına, alıcı ve gönderenlere uygulandı" diye konuştu.

Otobüs değil çiftlik sanki! Tayland'dan süs balığı, İstanbul'dan kalkan, Tokat'tan horoz getirmişler
Bakanlık duyurdu! Kaçak güvercinler yakalandı!
Yolcu otobüsünde 'yok artık' dedirten olay! 500 kaplumbağa ele geçirildi
