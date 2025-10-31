Mide bulandıran anlar! Gıdada hileye operasyon: Yüzlercesinin tarihi geçmiş ve kurtlanmış

Piyasada vatandaşın sağlığını tehlikeye atan taklit ürünlere karşı operasyonlar devam ediyor. Gıdada hile yapan iş yerlerini tespit eden ekipler harekete geçti.

BEBEK MAMASI, ÇİKOLATA, UN

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin şehir genelinde yaptığı market denetimlerinde raflarda kurtlanan pirinç, bozulmuş tavuk, peynir, yoğurt, son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çikolata ve un gibi yüzlerce ürün ele geçirildi.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, raflarda satışa sunulan birçok ürünün son kullanma tarihinin dolduğu belirlendi.

Denetimlerde bebek maması, bisküvi, çikolata, yoğurt, un, bal ve benzeri gıda ürünlerinin yanı sıra, kurtlanmış pirinçler de tespit edilerek el konuldu. Ayrıca bozulmuş tavuk ve peynir ürünleri de satıştan kaldırıldı.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak nitelikte ürün satan işletmelere yasal işlem uygulandı. Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bir kısmının imha edileceği, bozulmamış fakat insan tüketimine uygun olmayan bazı ürünlerin ise değerlendirilmek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderileceği bildirildi. Bu ürünlerin burada kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gıda güvenliği konusunda duyarlılık göstermelerini isteyerek, market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşmaları halinde durumu Büyükşehir Belediyesi'nin "Alo 153" İletişim Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.