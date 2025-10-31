Menü Kapat
 | Murat Makas

Mide bulandıran anlar! Gıdada hileye operasyon: Yüzlercesinin tarihi geçmiş ve kurtlanmış

Gıdada hileye geçit vermek istemeyen ekipler Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ve kurtlanmış yüzlerce ürün ele geçirdi. Ürünler arasında bebek maması, çikolata, un gibi gıdalar var. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünler imha edilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 14:10

Piyasada vatandaşın sağlığını tehlikeye atan taklit ürünlere karşı operasyonlar devam ediyor. Gıdada hile yapan iş yerlerini tespit eden ekipler harekete geçti.

BEBEK MAMASI, ÇİKOLATA, UN

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin şehir genelinde yaptığı market denetimlerinde raflarda kurtlanan pirinç, bozulmuş tavuk, peynir, yoğurt, son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çikolata ve un gibi yüzlerce ürün ele geçirildi.

Mide bulandıran anlar! Gıdada hileye operasyon: Yüzlercesinin tarihi geçmiş ve kurtlanmış

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, raflarda satışa sunulan birçok ürünün son kullanma tarihinin dolduğu belirlendi.

Denetimlerde bebek maması, bisküvi, çikolata, yoğurt, un, bal ve benzeri gıda ürünlerinin yanı sıra, kurtlanmış pirinçler de tespit edilerek el konuldu. Ayrıca bozulmuş tavuk ve peynir ürünleri de satıştan kaldırıldı.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak nitelikte ürün satan işletmelere yasal işlem uygulandı. Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bir kısmının imha edileceği, bozulmamış fakat insan tüketimine uygun olmayan bazı ürünlerin ise değerlendirilmek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderileceği bildirildi. Bu ürünlerin burada kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Mide bulandıran anlar! Gıdada hileye operasyon: Yüzlercesinin tarihi geçmiş ve kurtlanmış

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan konusunda duyarlılık göstermelerini isteyerek, market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşmaları halinde durumu Büyükşehir Belediyesi'nin "Alo 153" İletişim Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıdada hile yapan firmalar artık e-Devlet'te! Domuz eti kullananlar tek tek ifşalandı
ETİKETLER
#gıda güvenliği
#Taklit Ürün
#Bozulmuş Ürün
#Market Denetimi
#Son Kullanma Tarihi
#Gündem
