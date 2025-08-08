Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Gıdada hile yapan firmalar artık e-Devlet'te! Domuz eti kullananlar tek tek ifşalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda önemli bir adım atarak, taklit ve tağşiş ürünleri artık e-Devlet üzerinden erişilebilir hale getirdi. Bu sayede vatandaşlar güvenli gıda tercihleri yapabilecekler.

Gıdada hile yapan firmalar artık e-Devlet'te! Domuz eti kullananlar tek tek ifşalandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 12:46

Ülkemizde son yıllarda sıkça gündeme gelen skandalları, 'nın yeni dijital adımı ile artık daha kolay ortaya çıkacak. Bakanlık halk sağlığını tehdit eden taklit ve ürünlerini ifşa etmek için önemli bir adım atarak, bu ürünlerin bilgilerini artık e-Devlet üzerinden paylaşmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünleri, eskiden yalnızca bakanlık web sitesinde yayımlanıyordu. Yeni uygulama ile artık üzerinden de kolayca erişilebiliyor. "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu" başlığı altında sunulan liste, taklit veya tağşiş yapılmış ürünleri, içeriğinde yasa dışı maddeler bulunan gıdaları ve sağlığı tehlikeye atabilecek ürünleri içeriyor.

Gıdada hile yapan firmalar artık e-Devlet'te! Domuz eti kullananlar tek tek ifşalandı

ÜÇ ANA KATEGORİ İLE BİLGİLENDİRİLİYOR

Gıda ürünlerinin marka adı, üretici firması ve parti numarası gibi detaylarla birlikte hangi ürünlerin taklit ya da tağşiş yapıldığı açıkça listeleniyor. Örneğin bir üründe "domuz eti kullanıldığı" tespit edilmişse, "Uygunsuzluk" başlığı altında ifşa edilecek.

Yeni sistemde, gıda ürünleri üç ana kategoriye ayrılarak sunuluyor:

  • Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar
  • Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi)
  • Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği)
Gıdada hile yapan firmalar artık e-Devlet'te! Domuz eti kullananlar tek tek ifşalandı

DOMUZ ETİ KULLANAN İŞLETMELER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu'na e-Devlet üzerinden kolayca erişmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • E-Devlet sistemine giriş yapın.
  • Arama kısmına "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu" yazın. Açılan bilgilendirme metnini okuyun ve onaylayın.

Akabinde sağlığınızı tehdit edebilecek gıdalardan, hileli içeriklere kadar pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşalandı! Yeni liste yayımlandı: Kebap diye domuz eti yedirdiler

Sıkça Sorulan Sorular

Taklit ve tağşiş ürünlerini e-Devlet üzerinden nasıl görüntüleyebilirim?
E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, arama kısmına "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu" yazın. İlgili duyuruya tıklayarak, sağlığınızı tehdit edebilecek gıda ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
