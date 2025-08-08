Gıdada hile yapan firmalar artık e-Devlet'te! Domuz eti kullananlar tek tek ifşalandı

Ülkemizde son yıllarda sıkça gündeme gelen gıda güvenliği skandalları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni dijital adımı ile artık daha kolay ortaya çıkacak. Bakanlık halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlerini ifşa etmek için önemli bir adım atarak, bu ürünlerin bilgilerini artık e-Devlet üzerinden paylaşmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünleri, eskiden yalnızca bakanlık web sitesinde yayımlanıyordu. Yeni uygulama ile artık e-Devlet üzerinden de kolayca erişilebiliyor. "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu" başlığı altında sunulan liste, taklit veya tağşiş yapılmış ürünleri, içeriğinde yasa dışı maddeler bulunan gıdaları ve sağlığı tehlikeye atabilecek ürünleri içeriyor.

ÜÇ ANA KATEGORİ İLE BİLGİLENDİRİLİYOR

Gıda ürünlerinin marka adı, üretici firması ve parti numarası gibi detaylarla birlikte hangi ürünlerin taklit ya da tağşiş yapıldığı açıkça listeleniyor. Örneğin bir üründe "domuz eti kullanıldığı" tespit edilmişse, "Uygunsuzluk" başlığı altında ifşa edilecek.

Yeni sistemde, gıda ürünleri üç ana kategoriye ayrılarak sunuluyor:

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi)

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği)

DOMUZ ETİ KULLANAN İŞLETMELER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu'na e-Devlet üzerinden kolayca erişmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

E-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama kısmına "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu" yazın. Açılan bilgilendirme metnini okuyun ve onaylayın.

Akabinde sağlığınızı tehdit edebilecek gıdalardan, hileli içeriklere kadar pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.