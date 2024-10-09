Gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşalandı! Yeni liste yayımlandı: Kebap diye domuz eti yedirdiler

09 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:57

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşalandı. Her gün binlerce kişiye; Adana kebap diye kalp, lahmacun diye at eti yedirdikleri ortaya çıktı. İşte gıdada hile yapan firmaların listesi...

Gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşalanmaya devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit​ ve tağşiş yapılarak sağlığı tehlikeye atabilecek gıdalar listesi, geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor. Her gün binlerce kişiye satılan ürünlerde; at ve eşek eti, domuz eti, uzun ömürlü olması amacıyla kullanılan zararlı katkı maddesi natamisin ve sağlığa zararlı diğer katkı maddeleri tespit edildi.

GÜNCEL LİSTE YAYIMLANDI

Bazı ürünlerde bitkisel yağın olmaması gerekirken kullanıldığı, Adana kebap yerine kalp eti servis edildiği ve kangal sucuk olarak kanatlı etin sunulduğu taklit ve tağşiş örnekleri de listede yer aldı. Yapılan denetimlerin ardından liste güncellenmeye devam ediyor ve taklit/tağşiş yapılan ürün sayısı 66’dan 100’e yükseltildi.

ADANA KEBABINA KALP KOYDULAR

Yeni eklenen ürünler arasında tohum yağları, ilaç etken maddeleri, daha düşük kaliteli zeytinyağı karışımı, yabancı madde ve sakatat gibi unsurların tespiti yapıldı. Adana kebabında kalp eti kullanan firma ise Konya'dan Cavlaklar Restoran olarak belirlendi.

TAS KEBABINDA DOMUZ ETİ

Kekik yerine yabancı maddelerin, bal yerine sahte ürünlerin, kangal sucuk yerine kanatlı etin, Adana kebabında kalbin, pekmezde ilaç maddelerinin, zeytinyağı yerine tohum yağlarının, pul biberde boya ve tas kebabında domuz etinin kullanılması gibi halkın sağlığını tehdit eden tüm firmalar ifşa edildi.

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