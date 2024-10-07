Bakanlık 2 yeni ürün daha ekledi! Ünlü fast food markası da listede

07 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:26

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehdit ederek taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı. Bakanlığın listesinde tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği pek çok marka yer alıyor. Bakanlığın 2 Ekim’de yayımladığı listeye yeni markalar da eklendi. İçlerinde ünlü fast food markası da var.

Tarım ve Orman Bakanlığı​ halkın sağlığını tehdit eden gıda ürünlerinin listesini güncel olarak yayımlıyor. Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan listeye yeni markalar da ekledi. YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ Taklit ve tağşiş yapan firmalar tüketiciler tarafından merak ediliyor. Yapılan araştırmalar kapsamında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Bununla beraber tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Bakanlığın bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu markalara yenilerinin eklendiğini duyurdu. İKİ GIDA MARKASI LİSTEDE Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan Hamburger zinciri TAB gıdaya ait Arby's’de dana eti​ yerine tavuk eti​ kullanıldığı tespit edildi. Bununla beraber dev baharat üreticisi Arifoğlu’nda pul biber yerine boya kullanıldığı tespit edildi.