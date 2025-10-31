Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı mı, ne zaman açıklacak? Etkinlik programı

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi teması tören ile açılacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış etkinlik programı dikkat çekti.

31.10.2025
31.10.2025
saat ikonu 13:26

Çevre, Şehircilik ve Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan açılışı yapılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ AÇILDI MI?

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen bölge yarın açılacak. Yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare olan bölgenin açılışı ile beraber binlerce kişi alanda keyifli vakit geçirebilecek.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE NELER VAR?

Yarın açılacak olan millet bahçesinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane bulunuyor. Vatandaşlar aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecek. 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı 'nde, 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

