Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı mı, ne zaman açıklacak? Etkinlik programı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı yapılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ AÇILDI MI?

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen bölge yarın açılacak. Yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare olan bölgenin açılışı ile beraber binlerce kişi alanda keyifli vakit geçirebilecek.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE NELER VAR?

Yarın açılacak olan millet bahçesinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane bulunuyor. Vatandaşlar aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecek. 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.