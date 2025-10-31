Menü Kapat
18°
Küçükçekmece'de dehşet anları! Bomba gibi patladı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede termosifon patladı. Patlamada evin duvarları yıkılırken, 2 kişi de yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü.

ilçesi Kartaltepe mahallesinde korku dolu anlar yaşandı. Sabaha karşı büyük bir gürültüyle yaşanan patlamada dairede bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralılar hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

TERMOSİFON KAYNAKLI TÜPLÜ MALZEME

Olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, patlamanın kaynağına ve binanın durumuna dair açıklamalarda bulundu. Aygün, ilk incelemelerde patlamanın kombi veya termosifondan değil, muhtemelen tüplü bir malzemeden kaynaklandığını tespit ettiklerini belirterek, "Sabah 04.58 sıralarında ile ilgili bir ihbar alınıyor. İtfaiye ve gerekli ekipler geldiklerinde incelemelerine başlıyorlar. Bizim yaptığımız incelemede termosifon veya kombiden kaynaklı bir patlama olmadığını tespit ettik. Kombi korur şekilde yerde duruyor. Bizim değerlendirmemiz çatı tarafına yakın bir tüplü malzemeden kaynaklı olabilir" dedi.

Küçükçekmece'de dehşet anları! Bomba gibi patladı: 2 yaralı

İSKANSIZ VE RUHSARSIZMIŞ

Başkan Yardımcısı Aygün, daire içerisinde makarna üretimi yapıldığını gözlemlediklerini belirterek, binanın iskansız ve ruhsatsız olduğunu ve bu nedenle tedbiren boşaltılarak mühürlendiğini açıkladı. Aygün, "Binanın üst katında imalathane gibi kullanılan bir yer var. Bina iskansız ve ruhsatsız. Biz binayı tedbiren boşaltarak mühürlüyoruz. Yukarıda yaşadıkları yerde makarna yapılıyormuş. Ama yaşam alanı olarak da kullandıkları bir alan olarak değerlendirildi ilk aşamada bununla ilgili yasal işlemleri ve takibi devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Patlamada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu edildiği bilgisini veren Aygün, bina sahiplerine sadece temizlik için izin verileceğini, sonrasında ise binanın kentsel dönüşüm için takip edileceğini ekledi.

Küçükçekmece'de dehşet anları! Bomba gibi patladı: 2 yaralı


Patlamada yaralanan ve taburcu olan Gufur isimli daire sakini ise patlamanın uyudukları sırada olduğunu ancak neden kaynaklandığını kendilerinin de bilmediğini belirtti. Gufur, ailesiyle beraber yaşadıkları dairede makarna üretimi yaptıklarını doğruladı. Patlamanın yaşandığı bina, hasarın boyutunu ise dron ile çekilen görüntüler ortaya çıkardı.

