 Berkay Alptekin

Almanya'nın Münih şehrinde patlama! Ölü ve yaralı var

Almanya'nın Münih şehrinde bir patlama meydana geldi. Alman basınında çıkan iddialara göre, öfkeli bir kişinin önce aile evini yaktığı ardından içeriye yerleştirdiği patlayıcıları infilak ettirdiği belirtildi.

Berkay Alptekin
01.10.2025
01.10.2025
Almanya'nın şehrinin kuzeyinde yer alan ve işlek caddelerden biri olarak bilinen Lerchenauer Strasse bölgesinde meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik için kordon oluşturdu.

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yolun büyük bir kısmının kapatıldığını belirten ve güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını ifadelerine yer verildi.

Bild gazetesinin haberine göre, bölgede patlama ve silah sesleri duyulduğunu, bir kişinin öldüğünü ve bir kişinin yaralandığını yazdı.

Almanya'nın Münih şehrinde patlama! Ölü ve yaralı var

ÖNCE YAKTI SONRA PATLATTI

Alman basınında çıkan iddialara göre ise öfkeli bir kişi aile evini önce yaktı ardından eve yerleştirdiği patlayıcıları patlatarak, evi havaya uçurdu.

Patlama öncesi bir kişinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Görgü tanıkları, patlamanın yaşandığı bölgede dev bir toz bulutu kalktığını aktardı ancak bir görüntü paylaşılmadı.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı araçlar alev aldı. İtfaiye, araçların üzerine köpük sıkarak çıkan yangınlara müdahale etti.

