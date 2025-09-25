Ukrayna'dan Kırım'a geniş çaplı saldırı! İki nakliye uçağı ve iki radar istasyonu havaya uçtu

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'daki mevzilere Ukrayna ordusunun saldırıları sürüyor. Ukrayna Askeri İstihbaratından (HUR) yapılan açıklamada, Kırım'da yer alan Rus askeri hedeflere insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda iki Rus An-26 nakliye uçağı ve iki radar istasyonunun yok edildiği aktarıldı.

Sovyet döneminden kalma çift motorlu turboprop uçak An-26, kısa ve orta mesafeli taşımacılıkta yaygın olarak kullanılıyor, 40 asker veya 5.5 ton kargo taşıyabiliyor.

Radar istasyonu ise erken uyarı sağlayan ve su üstü deniz hedeflerini izleyen kıyı savunma sistemi olarak biliniyor.