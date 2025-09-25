Menü Kapat
Berkay Alptekin
 | Berkay Alptekin

Rusya'nın ihlallerine Türkiye'den kritik adım! AWACS keşif uçağı konuşlandırıldı

ABD basınında yer alan habere göre, Rusya'nın Avrupa sınırlarında hava sahası ihlallerinden sonra Türkiye'den kritik adım geldi. Litvanya'ya AWACS (havadan erken ihbar ve kontrol) keşif uçağı yolladığını aktardı.

Rusya'nın ihlallerine Türkiye'den kritik adım! AWACS keşif uçağı konuşlandırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 13:46

ABD merkezli Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, 'nın son zamanlarda Avrupa hava sahasını ihlalleri sonrası , 'nun Baltık'taki gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla 'ya 22 Eylül Pazartesi günü gelişmiş AWACS radar uçağı konuşlandırdı.

Haberde, yerdeki radar sistemlerinin algılayamadığı ve alçaktan uçan insansız hava araçlarını () tespit etme yeteneğine sahip uçağın görevinin bugün sona ereceği belirtildi. Yetkililer, geçici konuşlandırmanın diğer NATO üyeleriyle dayanışma göstergesi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın ihlallerine Türkiye'den kritik adım! AWACS keşif uçağı konuşlandırıldı

RUSYA'NIN İHLALLERİ

Polonya, 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece Rus İHA'larının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı. Romanya ise 14 Eylül Pazar günü bir Rus İHA'sının Ukrayna'ya saldırı esnasında Romanya hava sahasının ihlal edildiğini duyurmuştu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, 3 adet Rus MiG-31 tipi savaş uçağının 12 dakika boyunca Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve protesto notası vermek üzere Rusya'nın Tallin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdıklarını açıklamıştı. Estonya 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi olmuştu.

