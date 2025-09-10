Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avrupa'yı ayağa kaldıran Rusya'dan açıklama: "Polonya'yı vurma niyetimiz yoktu"

Polonya sınır ihlali nedeniyle Rusya'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Avrupa'yı ayağa kaldıran bu olay sonrası Rusya sessizliğini bozdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gece boyunca sürdürülen saldırılarda Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'yı hedef almadığını açıkladı.

Avrupa'yı ayağa kaldıran Rusya'dan açıklama:
10.09.2025
10.09.2025
saat ikonu 16:57

Savunma Bakanlığı, dün gece hava sahasını ihlal ettikten sonra Polonya ve müttefikleri tarafından düşürülen insansız hava araçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dün gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 'nın Ivano-Frankivsk, Hmelnitskiy ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsya ve Lviv şehirlerindeki savunma sanayi tesislerine uzun menzilli kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile tipi 'larla geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tesislerin Ukrayna ordusu için havacılık araçları, elektronik bileşenler ve insansız hava araçlarının üretim ve tamiratını gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın saldırıda bu tesisleri hedef aldığı ve tüm hedeflere ulaşıldığı belirtildi.

"İSTİŞARELERE HAZIRIZ"

Polonya'nın hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Polonya topraklarındaki herhangi bir hedefi vurma niyeti yoktu. Saldırıda kullanılan ve Polonya sınırını geçtikleri iddia edilen Rus İHA'larının maksimum uçuş menzili 700 km'yi aşmamaktadır. Her şeye rağmen, Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelere hazırız" ifadelerine yer verildi.

