Rusya her şeye rağmen Ukrayna'da ilerliyor: 'Donetsk'te bir yerleşim birimini ele geçirdik'

Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" adı altında Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş tüm dehşetiyle devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

"YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI"

Donbas bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin taarruz eylemleri sonucunda Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna Hava Savunma radar istasyonu, insansız hava araçlarının kontrol ve toplanma noktalarını vurduğu belirtilen açıklamada, 149 yerde Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığı kaydedildi.