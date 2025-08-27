Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan

Ukrayna-Rusya barış pazarlığı: Masada 'Donetsk' var! Kiev reddedebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Ruslarla her gün iletişim halinde olduklarını aktardı. Witkoff, 'nihayetinde' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceklerini, masada Trump'ın da olması gerektiğini söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:59

ABD Başkanı 'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi , 'nda varılması beklenen kararına ilişkin açıklama yaptı. Witkoff, dün katıldığı televizyon programında Trump yönetiminin savaşı sonlandırmak için atacağı bir sonraki adıma ilişkin soruyu, "Bu hafta New York şehrinde Ukraynalı temsilcilerle bir araya geleceğim. Bu büyük bir işaret" şeklinde cevapladı.

''TRUMP DA MASADA OLMALI''

Witkoff, Devlet Başkan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşmesi beklenen ikili görüşmeye de değinerek, "Biz Ruslarla her gün iletişimdeyiz. Nihayetinde bir ikili görüşme görebileceğimizi düşünüyorum. Şahsi fikrim, bir anlaşmaya varılması için masada Başkan'ın (Trump) da yer alması gerektiği yönünde" dedi.

''UKRAYNALILAR KABUL ETMEYEBİLİR''

Witkoff ayrıca, 15 Ağustos tarihinde ABD Başkanı Trump ve Rus lider arasında ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan görüşmeyi hatırlatarak, Putin'in Trump'a, 'da barışa varılması yönündeki dileklerini ilettiğini aktardı. Putin'in taraflar arasında barış sağlanması için görüşmede öne sürdüğü öneriye değinen Özel Temsilci, "Masada Donetsk'i içeren bir barış anlaşması var. Bu Ukraynalıların kabul edemeyeceği bir şey olabilir" dedi.

''TRUMP 'ZORLA BİR ARAYA GETİRMELİYİM' DİYE DÜŞÜNÜYOR''

Witkoff aynı zamanda ABD Başkanı'nın Rusya ve Ukrayna'nın taraflar arasında barış sağlanması için çok yavaş hareket etmeleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Başkan Trump, bu savaşın onun savaşı olmadığını ve artık son bulmasını gerektiğini düşündüğü için, insanların ölümünün durmasını istediği için hayal kırıklığına uğruyor. Bence (Başkan) duruma şöyle bakıyor: 'Yapabileceğim her şeyi yapmam gerekiyor. Bütün bunu durdurabilecek kişi, günün adamı benim. İki tarafı bir araya getirebilmek için yapabileceğim her şeyi düşünmem lazım. Eğer bir şey bulamazsam, onları zorla bir araya getirmeliyim'" dedi.
Beyaz Saray'dan Witkoff'un Ukraynalı temsilcilerle gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

RUSYA ZELENSKİY'NİN MEŞRUİYETİNİ SORGULUYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 24 Ağustos tarihinde ABD'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı'nın hükümetinin meşru bir yönetim olmadığını öne sürmüştü. Lavrov, "Biz Zelenskiy'i rejim lideri olarak tanımlıyoruz ve onunla bu çerçevede görüşmeye hazırız. Yasal dokümanları imzalama konusuna gelince, imzalayan kişinin meşru olduğu konusunda herkesin net bir anlayışa sahip olması gerekir ve Ukrayna anayasasına göre Bay Zelenskiy şu an öyle değil" demişti.

